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Вчера, 18:06

В школах Элисты проходят уроки мужества


В школах Элисты проходят уроки мужества







В рамках реализации плана мероприятий, посвящённых 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Республиканский центр детско-юношеского туризма и краеведения проводит уроки мужества в общеобразовательных учреждениях степной столицы.
Сегодня состоялся один из них. Ученикам рассказывают о самом начале войны, её причинах и последствиях, а также о битвах и героических подвигах наших соотечественников.
Подобные мероприятия актуальны всегда, особенно, в преддверии Дня Защитника Отечества, считают дети. По их мнению, великий подвиг наших солдат нельзя забывать.
Помнить об истории своего народа, в том числе военной, это дань уважения солдатам, отдавшим жизнь за Родину. Этому и способствуют уроки мужества, ретранслирующие события тех лет – информацию о Победе, её цене и последствиях, которую нужно передавать из поколения в поколение.





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