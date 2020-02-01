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Вчера, 19:06

Реализация нацпроектов, возведение новых школ в республике. В Элисте состоялось заседание коллегии министерства образования и науки.


Реализация нацпроектов, возведение новых школ в республике. В Элисте состоялось заседание коллегии министерства образования и науки.






Первый вопрос, который сегодня обсудили участники заседания коллегии министерства образования и науки - это реализация нацпроектов «Образование» и «Демография». Министр Николай Манцаев подвел итоги 2019 года. На строительство дополнительного пристроя Казачьего кадетского корпуса в Городовиковске направлено почти 100 миллионов рублей. Это средства не только федерального бюджета, но и республиканской казны. Но, в связи с поздним заключением дополнительного соглашения, возведение объекта еще не завершено. Что касается школ в населенных пунктах Троицкое и Малые Дербеты, то строительные работы ведутся в рамках предусмотренного графика.
На 825 мест будет рассчитана школа по улице Шапшуковой в Элисте. Ее возведение начнется в следующем году. Реализация нацпроекта «Демография» позволит к 2022 году обеспечить стопроцентную доступность дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет. Кроме того, была заслушана информация по другим направлениям, которые реализуются в рамках федеральной программы.
Также состоялось награждение учителей и студентов, которые отличились в 2019 году. Ежегодную премию Главы республики получили 17 учащихся учебных заведений. Большая группа педагогов была удостоена федеральной награды.





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