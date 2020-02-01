Для юных элистинцев распахнет свои двери детский сад "Тюльпанчик".

















Завтра -15 февраля состоится торжественное открытие Детского сада №19 «Тюльпанчик» , по улице Серова. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Элисты.

На сегодняшний день уже сформированы группы, родителям воспитанников дошкольного учреждения вручены путевки. ⠀

Напомним, в марте 2018 года здание детского сада №19 было признано непригодным, поскольку не выдерживало требований санитарного законодательства.

В декабре 2018 года, после подготовки необходимой документации, началось возведение нового здания.

Строительство велось под непосредственным контролем со стороны руководства республики и городской администрации. В конце декабря 2019 состоялся технический ввод здания и дворовой территории. И теперь по завершении организационных мероприятий «Тюльпанчик» готов распахнуть двери своим маленьким воспитанникам.

В январе дошкольное учреждение прошло инспекторскую проверку федеральной Дирекции «Школы 2025» в лице его специалиста Александра Павлова. По итогам контрольного осмотра эксперт министерства просвещения Российской Федерации подтвердил готовность детского заведения к приему малышей. Завтра -15 февраля состоится торжественное открытие Детского сада №19 «Тюльпанчик» , по улице Серова. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Элисты.На сегодняшний день уже сформированы группы, родителям воспитанников дошкольного учреждения вручены путевки. ⠀Напомним, в марте 2018 года здание детского сада №19 было признано непригодным, поскольку не выдерживало требований санитарного законодательства.В декабре 2018 года, после подготовки необходимой документации, началось возведение нового здания.Строительство велось под непосредственным контролем со стороны руководства республики и городской администрации. В конце декабря 2019 состоялся технический ввод здания и дворовой территории. И теперь по завершении организационных мероприятий «Тюльпанчик» готов распахнуть двери своим маленьким воспитанникам.В январе дошкольное учреждение прошло инспекторскую проверку федеральной Дирекции «Школы 2025» в лице его специалиста Александра Павлова. По итогам контрольного осмотра эксперт министерства просвещения Российской Федерации подтвердил готовность детского заведения к приему малышей.



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