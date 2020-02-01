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Вчера, 17:46

Для юных элистинцев распахнет свои двери детский сад "Тюльпанчик".


Для юных элистинцев распахнет свои двери детский сад "Тюльпанчик".







Завтра -15 февраля состоится торжественное открытие Детского сада №19 «Тюльпанчик» , по улице Серова. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Элисты.
На сегодняшний день уже сформированы группы, родителям воспитанников дошкольного учреждения вручены путевки. ⠀
Напомним, в марте 2018 года здание детского сада №19 было признано непригодным, поскольку не выдерживало требований санитарного законодательства.
В декабре 2018 года, после подготовки необходимой документации, началось возведение нового здания.
Строительство велось под непосредственным контролем со стороны руководства республики и городской администрации. В конце декабря 2019 состоялся технический ввод здания и дворовой территории. И теперь по завершении организационных мероприятий «Тюльпанчик» готов распахнуть двери своим маленьким воспитанникам.
В январе дошкольное учреждение прошло инспекторскую проверку федеральной Дирекции «Школы 2025» в лице его специалиста Александра Павлова. По итогам контрольного осмотра эксперт министерства просвещения Российской Федерации подтвердил готовность детского заведения к приему малышей.



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