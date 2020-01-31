«Земский учитель». Калмыкия на текущий год заявила о 17 вакансиях

Проблему кадрового обеспечения в школах региона решит программа «Земский учитель». Калмыкия на текущий год заявила о 17 вакансиях. Рассказал в интервью Вестей профильный министр Николай Манцаев. Согласно условиям реализуемого проекта единовременная компенсационная выплата в сумме 1 млн. выделяется учителям, переехавшим на работу в сельские населенные пункты либо поселки городского типа или город с населением до 50 тыс. человек. Претенденты – участники конкурсного отбора уже заявляют о себе на федеральном портале, предоставляя пакет документов в электронном виде.







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