В республике отметили День Калмыцкой поэзии















Ежегодно 13 марта в День рождения великого калмыцкого поэта Давида Кугультинова отмечается и День калмыцкой поэзии. Не стал исключением и этот день. Стихи маэстро рифмы сегодня звучали не только в школах, библиотеках, но даже на улице. А в Национальной библиотеке имени Амур-Санана в этот день провели литературную встречу, посвящённую особенностям калмыцкого стихосложения. Народный писатель Калмыкии, ветеран-фронтовик Андрей Джимбиев рассказал студентам и участникам клуба молодых поэтов о своем литературном опыте.

Мощно и современно звучат мелодичные строки, передающие красоту и любовь к родной природе, некогда написанные Давидом Кугультиновым. Именно ему мы обязаны появлению этого праздника – Дню калмыцкой поэзии.

Владимир Нуров – ученик и последователь Кугультинова. В поэзию он пришел в восемнадцать лет. За это время свет увидели более тридцати его книг на русском и калмыцком языках. Он считает, что этот праздник еще один повод, чтобы обратиться к истокам национальной культуры.



Темы родной природы, любви и событий нашего времени поднимают в своих произведениях молодые поэты Калмыкии. Среди них Дорджи Джальджиреев. Он является участником поэтического клуба «Солерос». В его рядах около полусотни молодых людей – тех, для кого Кугультинов является кумиром и примером для подражания.



Самая большая проблема современной калмыцкой поэзии в отсутствии молодых талантов, пишущих на родном языке. Николай Санджиев, председатель калмыцкого отделения союза писателей может перечислить их по пальцам. По его словам, чтобы приблизиться к калмыцким мэтрам художественного слова надо не просто знать, а чувствовать язык, владеть в совершенстве всеми его тонкостями.



В 2012 году в Калмыкии учредили высшую литературную премию имени Давида Кугультинова. Три года спустя ее лауреатом стала Римма Ханинова. Не только творческие, но и научные изыскания стали тому причиной. Сама Римма Михайловна считает награду семейной. К сожалению, вот уже пять лет премия больше не присуждалась.



Поэзия является неотъемлемой частью родного языка, традиций и культуры. А потому, именно изучение и пропаганда родной речи должна стать толчком к появлению новой плеяды калмыцких поэтов.



Ежегодно 13 марта в День рождения великого калмыцкого поэта Давида Кугультинова отмечается и День калмыцкой поэзии. Не стал исключением и этот день. Стихи маэстро рифмы сегодня звучали не только в школах, библиотеках, но даже на улице. А в Национальной библиотеке имени Амур-Санана в этот день провели литературную встречу, посвящённую особенностям калмыцкого стихосложения. Народный писатель Калмыкии, ветеран-фронтовик Андрей Джимбиев рассказал студентам и участникам клуба молодых поэтов о своем литературном опыте.Мощно и современно звучат мелодичные строки, передающие красоту и любовь к родной природе, некогда написанные Давидом Кугультиновым. Именно ему мы обязаны появлению этого праздника – Дню калмыцкой поэзии.Владимир Нуров – ученик и последователь Кугультинова. В поэзию он пришел в восемнадцать лет. За это время свет увидели более тридцати его книг на русском и калмыцком языках. Он считает, что этот праздник еще один повод, чтобы обратиться к истокам национальной культуры.Темы родной природы, любви и событий нашего времени поднимают в своих произведениях молодые поэты Калмыкии. Среди них Дорджи Джальджиреев. Он является участником поэтического клуба «Солерос». В его рядах около полусотни молодых людей – тех, для кого Кугультинов является кумиром и примером для подражания.Самая большая проблема современной калмыцкой поэзии в отсутствии молодых талантов, пишущих на родном языке. Николай Санджиев, председатель калмыцкого отделения союза писателей может перечислить их по пальцам. По его словам, чтобы приблизиться к калмыцким мэтрам художественного слова надо не просто знать, а чувствовать язык, владеть в совершенстве всеми его тонкостями.В 2012 году в Калмыкии учредили высшую литературную премию имени Давида Кугультинова. Три года спустя ее лауреатом стала Римма Ханинова. Не только творческие, но и научные изыскания стали тому причиной. Сама Римма Михайловна считает награду семейной. К сожалению, вот уже пять лет премия больше не присуждалась.Поэзия является неотъемлемой частью родного языка, традиций и культуры. А потому, именно изучение и пропаганда родной речи должна стать толчком к появлению новой плеяды калмыцких поэтов.



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