85 лет в этом году отмечает Радио Калмыкии













«Однажды и навсегда» - это слоган, который, вот уже много лет, является девизом Калмыцкое Радио.

85 лет назад впервые республика услышала его позывные. Спустя три четверти века, Радио Калмыкии продолжает доносить до своих слушателей самые важные и интересные новости степного региона. Элла Хаптаханова, в год 85-летия Радио Калмыкии, начинает рассказ о его ветеранах и его непростой истории.



40 лет жизни связаны у нашей героини с Радио Калмыкии. Половину из его 85 лет Мария Зулаева была на ежедневном посту. Ей подвластны все жанры. Новости, публицистика, литературно - художественный. Она и сегодня всегда с готовностью спешит на помощь бывшим коллегам, если возникает необходимость.

Опытный журналист, блестящий знаток калмыцкого языка. Она пришла в телерадиокомпанию в 1979 году после окончания Калмыцкого государственного университета. Журналистика всегда манила её, а коллектив принял сразу и навсегда. И начались командировки, встречи с животноводами, хлеборобами, рыбаками, строителями, учителями. Работа захватила и стала неотъемлемой частью жизни.



А верными помощниками были - старенький репортёр «шестёрка», потом «семёрка», потом войсковой, позже появились компактные диктофоны. И, наконец, плёнка сменилась компьютером. Мария Боваевна признается, что сложно было начинать работать на калмыцком языке. Но общение с мэтрами калмыцкой литературы, её основоположниками и учёными-лингвистами -Давидом Кугультиновым, Санджи Каляевым, Анатолием Кичиковым - показали ей его безграничные возможности. Те делали молодому журналисту замечания и давали важные советы. Многому, говорит, научилась у Антона Романова, тогда руководившего телерадиокомпанией. Все они обладали тонким языковым чутьём.



Более 30 лет тесной работы связывают Марию Боваевну Зулаеву со звукорежиссёром радио Савром Манджиевым. Он отзывается о нашей героине, как о редком профессионале, который в совершенстве знает родной язык и традиции народа.



Вообще же, радио вошло в её жизнь гораздо раньше. Ещё ребёнком она всякий раз по утрам, выгоняя скот на пастбище, заворожённо слушала висевший на столбе единственный репродуктор в своём посёлке Тугтун. Это, признаётся, вдохновляло и вселяло веру в будущее.





Бесценный опыт и знания Марии Боваевны Зулаевой, несмотря на выход на заслуженный отдых, остаются востребованными. А её передачи вошли в золотой фонд Радио Калмыкии. «Однажды и навсегда» - это слоган, который, вот уже много лет, является девизом Калмыцкое Радио.85 лет назад впервые республика услышала его позывные. Спустя три четверти века, Радио Калмыкии продолжает доносить до своих слушателей самые важные и интересные новости степного региона. Элла Хаптаханова, в год 85-летия Радио Калмыкии, начинает рассказ о его ветеранах и его непростой истории.40 лет жизни связаны у нашей героини с Радио Калмыкии. Половину из его 85 лет Мария Зулаева была на ежедневном посту. Ей подвластны все жанры. Новости, публицистика, литературно - художественный. Она и сегодня всегда с готовностью спешит на помощь бывшим коллегам, если возникает необходимость.Опытный журналист, блестящий знаток калмыцкого языка. Она пришла в телерадиокомпанию в 1979 году после окончания Калмыцкого государственного университета. Журналистика всегда манила её, а коллектив принял сразу и навсегда. И начались командировки, встречи с животноводами, хлеборобами, рыбаками, строителями, учителями. Работа захватила и стала неотъемлемой частью жизни.А верными помощниками были - старенький репортёр «шестёрка», потом «семёрка», потом войсковой, позже появились компактные диктофоны. И, наконец, плёнка сменилась компьютером. Мария Боваевна признается, что сложно было начинать работать на калмыцком языке. Но общение с мэтрами калмыцкой литературы, её основоположниками и учёными-лингвистами -Давидом Кугультиновым, Санджи Каляевым, Анатолием Кичиковым - показали ей его безграничные возможности. Те делали молодому журналисту замечания и давали важные советы. Многому, говорит, научилась у Антона Романова, тогда руководившего телерадиокомпанией. Все они обладали тонким языковым чутьём.Более 30 лет тесной работы связывают Марию Боваевну Зулаеву со звукорежиссёром радио Савром Манджиевым. Он отзывается о нашей героине, как о редком профессионале, который в совершенстве знает родной язык и традиции народа.Вообще же, радио вошло в её жизнь гораздо раньше. Ещё ребёнком она всякий раз по утрам, выгоняя скот на пастбище, заворожённо слушала висевший на столбе единственный репродуктор в своём посёлке Тугтун. Это, признаётся, вдохновляло и вселяло веру в будущее.Бесценный опыт и знания Марии Боваевны Зулаевой, несмотря на выход на заслуженный отдых, остаются востребованными. А её передачи вошли в золотой фонд Радио Калмыкии.



Смотреть полный выпуск новостей



