В Кремлевском дворце состоялся большой концерт мастеров искусств степной республики















Торжество открыло мероприятия, посвященные 100-летию автономии Калмыкии. Артисты подготовили театрализованный пролог, в нем отразили важнейшие страницы истории народа. Это и образование автономии, и тяжёлые испытания военных лет, и годы жизни на чужбине, возрождение после депортации, достижения последних десятилетий. Все это является ещё одним подтверждением, что калмыцкий народ и республика - неотъемлемая часть единого Российского Государства- отметил глава региона Бату Хасиков.



Задействовано было более 350 артистов. Режиссёр-постановщик Борис Манджиев. В Кремле собрались тысячи зрителей. Это и делегации из Калмыкии, и земляки, проживающие или работающие в российской столице, а также гости большого концерта. 3 часа длилось представление, которое подготовили лучшие творческие коллективы региона.



Торжество открыло мероприятия, посвященные 100-летию автономии Калмыкии. Артисты подготовили театрализованный пролог, в нем отразили важнейшие страницы истории народа. Это и образование автономии, и тяжёлые испытания военных лет, и годы жизни на чужбине, возрождение после депортации, достижения последних десятилетий. Все это является ещё одним подтверждением, что калмыцкий народ и республика - неотъемлемая часть единого Российского Государства- отметил глава региона Бату Хасиков.Задействовано было более 350 артистов. Режиссёр-постановщик Борис Манджиев. В Кремле собрались тысячи зрителей. Это и делегации из Калмыкии, и земляки, проживающие или работающие в российской столице, а также гости большого концерта. 3 часа длилось представление, которое подготовили лучшие творческие коллективы региона.



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