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90 лет назад Элиста официально получила статус города


90 лет назад Элиста официально получила статус города






В этот день, 90 лет назад, Постановлением Президиума ВЦИК Элиста из села была преобразована в город.
Возникшая в 1865 году на небольшой реке она стала свидетелем бурной истории страны и её участником.
Основателем считается бывший крепостной Степан Кийков. Элиста относилась сначала к Астраханской губернии, затем была центром Элистинской волости.

В феврале 1918 года здесь была установлена советская власть. В 1925 году город становится центром автономной области калмыцкого народа. А 10 марта 1930 года Элиста приобрела статус - города и столицы. Затем в августе 1942 оккупация и яростное сопротивление Калмыцкого кавалерийского корпуса и партизан-подпольщиков. Освобождение Красной армией в ночь с 31 декабря 1942 на 1 января 1943 года. Затем депортация. В этот период наш город назывался Степной. И находился в ведении сначала астраханцев, затем ставропольчан. 1957 год стал началом новой жизни.
Сегодня наш город, иссушаемый зноем летом и продуваемый промозглым ветром зимой - один из культурных центров России. В этом году ему 155 лет.



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