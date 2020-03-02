90 лет назад Элиста официально получила статус города















В этот день, 90 лет назад, Постановлением Президиума ВЦИК Элиста из села была преобразована в город.

Возникшая в 1865 году на небольшой реке она стала свидетелем бурной истории страны и её участником.

Основателем считается бывший крепостной Степан Кийков. Элиста относилась сначала к Астраханской губернии, затем была центром Элистинской волости.



В феврале 1918 года здесь была установлена советская власть. В 1925 году город становится центром автономной области калмыцкого народа. А 10 марта 1930 года Элиста приобрела статус - города и столицы. Затем в августе 1942 оккупация и яростное сопротивление Калмыцкого кавалерийского корпуса и партизан-подпольщиков. Освобождение Красной армией в ночь с 31 декабря 1942 на 1 января 1943 года. Затем депортация. В этот период наш город назывался Степной. И находился в ведении сначала астраханцев, затем ставропольчан. 1957 год стал началом новой жизни.

Сегодня наш город, иссушаемый зноем летом и продуваемый промозглым ветром зимой - один из культурных центров России. В этом году ему 155 лет. В этот день, 90 лет назад, Постановлением Президиума ВЦИК Элиста из села была преобразована в город.Возникшая в 1865 году на небольшой реке она стала свидетелем бурной истории страны и её участником.Основателем считается бывший крепостной Степан Кийков. Элиста относилась сначала к Астраханской губернии, затем была центром Элистинской волости.В феврале 1918 года здесь была установлена советская власть. В 1925 году город становится центром автономной области калмыцкого народа. А 10 марта 1930 года Элиста приобрела статус - города и столицы. Затем в августе 1942 оккупация и яростное сопротивление Калмыцкого кавалерийского корпуса и партизан-подпольщиков. Освобождение Красной армией в ночь с 31 декабря 1942 на 1 января 1943 года. Затем депортация. В этот период наш город назывался Степной. И находился в ведении сначала астраханцев, затем ставропольчан. 1957 год стал началом новой жизни.Сегодня наш город, иссушаемый зноем летом и продуваемый промозглым ветром зимой - один из культурных центров России. В этом году ему 155 лет.



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