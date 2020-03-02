Калмыкия готовится отметить главный день года славы и памяти.















Дмитрий Трапезников принял участие в работе регионального совещания во главе с премьер-министром Юрием Зайцевым по вопросам подготовки и проведения юбилейного Дня Победы.

Торжественное шествие в столице республики станет самой зрелищной частью празднования 75-летия Великой Победы в Калмыкии. В нем примут участие колонны представителей силовых структур, военно-патриотические организации, кадеты, юнармейцы и юные десантики, будет задействована военная техника. Общее количество участников – более 600 человек.

Праздничный день в Элисте начнется в 8.30 с возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Вечный огонь».

Дмитрий Трапезников принял участие в работе регионального совещания во главе с премьер-министром Юрием Зайцевым по вопросам подготовки и проведения юбилейного Дня Победы.Торжественное шествие в столице республики станет самой зрелищной частью празднования 75-летия Великой Победы в Калмыкии. В нем примут участие колонны представителей силовых структур, военно-патриотические организации, кадеты, юнармейцы и юные десантики, будет задействована военная техника. Общее количество участников – более 600 человек.Праздничный день в Элисте начнется в 8.30 с возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Вечный огонь».



Смотреть полный выпуск новостей



