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Сегодня, 13:16

Калмыкия готовится отметить главный день года славы и памяти.


Калмыкия готовится отметить главный день года славы и памяти.






Дмитрий Трапезников принял участие в работе регионального совещания во главе с премьер-министром Юрием Зайцевым по вопросам подготовки и проведения юбилейного Дня Победы.
Торжественное шествие в столице республики станет самой зрелищной частью празднования 75-летия Великой Победы в Калмыкии. В нем примут участие колонны представителей силовых структур, военно-патриотические организации, кадеты, юнармейцы и юные десантики, будет задействована военная техника. Общее количество участников – более 600 человек.
Праздничный день в Элисте начнется в 8.30 с возложения цветов и венков к мемориальному комплексу «Вечный огонь».




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