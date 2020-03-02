Сегодня в Москве состоится большой концерт, посвященный вековому юбилею автономии Калмыкии.













Мастера искусств республики подготовили театрализованный пролог, который откроет мероприятие, в нем будут отражены важнейшие страницы истории калмыцкого народа. Задействовано более 350 артистов.

Также в гербовом фойе Кремлевского дворца будет работать выставка «Калмыкия – из прошлого в будущее» в документах и фотографиях. В кибитках будут представлены традиционный кочевой быт степняков и предметы буддийского культа из фондовых коллекций музеев. Мастера искусств республики подготовили театрализованный пролог, который откроет мероприятие, в нем будут отражены важнейшие страницы истории калмыцкого народа. Задействовано более 350 артистов.Также в гербовом фойе Кремлевского дворца будет работать выставка «Калмыкия – из прошлого в будущее» в документах и фотографиях. В кибитках будут представлены традиционный кочевой быт степняков и предметы буддийского культа из фондовых коллекций музеев.



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