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Сегодня, 12:46

Сегодня в Москве состоится большой концерт, посвященный вековому юбилею автономии Калмыкии.


Сегодня в Москве состоится большой концерт, посвященный вековому юбилею автономии Калмыкии.





Мастера искусств республики подготовили театрализованный пролог, который откроет мероприятие, в нем будут отражены важнейшие страницы истории калмыцкого народа. Задействовано более 350 артистов.
Также в гербовом фойе Кремлевского дворца будет работать выставка «Калмыкия – из прошлого в будущее» в документах и фотографиях. В кибитках будут представлены традиционный кочевой быт степняков и предметы буддийского культа из фондовых коллекций музеев.



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