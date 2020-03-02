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Сегодня, 13:30

В эти выходные свой День Рождения отметил известный общественный деятель, писатель и публицист Павел Годаев


В эти выходные свой День Рождения отметил известный общественный деятель, писатель и публицист Павел Годаев







Павел Очкаевич принадлежит к поколению послевоенных созидателей, он настоящий летописец возрождения степной республики.
Журналист и литератор, он посвятил большую часть профессиональной жизни теме вклада калмыцкого народа в общую Великую Победу и трагической части в истории калмыков – сибирской депортации. В его изданиях «Мы - из высланных навечно», «Через призму времени», «Сотвори себя» - отражена массовая боль всего народа, оклеветанного, несправедливо изгнанного из родных мест, заклейменного позорным пятном предателя.
Павел Годаев долгое время работал в стенах Радио Калмыкии. Принимал участие в создании целого ряда тематических передач и рубрик. И сегодня в его общественно-профессиональной деятельности большое место занимает работа на радио. Как пишет он в своей автобиографической справке, «выдал в радиоэфир около 140 передач с февраля 2002-го по май 2005 года ко Дням Победы».

Павел Очкаевич рано остался сиротой, вместе с братом их приняли в семье дяди. Несмотря на положение спецпереселенцев, им удалось выучиться и получить высшее образование.
Павел Годаев закончил физико-математический факультет Новосибирского пединститута. Преподавал в школах в Черноземельском районе, затем в КГУ. С 1969 года его стали выдвигать на партийную работу: в его послужном списке – место первого заместителя председателя телерадиокомитета, директора издательства Калмыцкого обкома КПСС и другие. И во всех должностях он был открыт для помощи людям. Павел Очкаевич награжден медалью «За доблестный труд», удостоен звания «Почетный гражданин Лаганского района». В 2015 году стал лауреатом республиканской премии «Общественное признание»



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