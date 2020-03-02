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Сегодня, 18:12

Далай-Лама XIV, по случаю 100-летнего юбилея автономии степной республики, направил свое обращение народу Калмыкии


Далай-Лама XIV, по случаю 100-летнего юбилея автономии степной республики, направил свое обращение народу Калмыкии






«Мне было очень приятно узнать, что в этом году исполняется 100 лет автономии Республики Калмыкия в составе Российской Федерации.
Особые отношения между народами Калмыкии и Тибета имеют давнюю историю, так как мы являемся последователями санскритской традиции, которая многие годы поддерживалась в знаменитом университете Наланда. Мне посчастливилось посетить республику Калмыкия три раза, и я был восхищен тем, что, несмотря на трудные периоды в прошлом, люди сохранили очень сильную веру в Учение Будды. В последние годы растет интерес к возрождению Калмыцкого буддийского наследия. Студенты из Калмыкии учатся в монашеских образовательных центрах, которые нам удалось восстановить в Индии, также постоянный поток паломников из Калмыкии посещает Индию, чтобы услышать учение тибетских Учителей.
В прошлом в Тибете были ученые из Калмыкии, а также других российских буддийских республик, таких как Бурятия и Тыва, которые внесли большой вклад в развитие тибетского буддизма. Некоторые из этих ученых занимали высокие посты в крупнейших тибетских монастырях.
Сегодня я призываю народ Калмыкии стать буддистами 21 века, не только сохраняя глубокую веру в Будду, но и развивая глубокое понимание того, чему он учил. Тем не менее, одного понимания недостаточно; мы должны применять на практике в повседневной жизни то, что мы проповедуем. Это означает развитие искренней заботы о благополучии других, с помощью которой мы все можем внести свой вклад в построение более спокойного мира.
По этому особому случаю я посылаю Вам свои добрые пожелания и молитвы за ваш мир, процветание и счастье» - говорится в обращении Мирового Буддийского лидера Далай-Ламы XIV.



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