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Сегодня, 14:00

"Вам, любимые!". Каждый желающий может поздравить в социальных сетях своих дорогих женщин


"Вам, любимые!". Каждый желающий может поздравить в социальных сетях своих дорогих женщин





В Калмыкии в эти дни стартовала масштабная акция - «Вам Любимые». Праздничный флешмоб проходит в социальных сетях, в его рамках люди выкладывают поздравления и фотографии под хештегом #ВамЛюбимые. А на специальном сайте - www.makehersmile.world будут размещаться наиболее интересные публикации из социальных сетей. С помощью данного ресурса каждый желающий сможет отправить тематическую поздравительную открытку своим любимым в соцсетях.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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