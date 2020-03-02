"Вам, любимые!". Каждый желающий может поздравить в социальных сетях своих дорогих женщин













В Калмыкии в эти дни стартовала масштабная акция - «Вам Любимые». Праздничный флешмоб проходит в социальных сетях, в его рамках люди выкладывают поздравления и фотографии под хештегом #ВамЛюбимые. А на специальном сайте - www.makehersmile.world будут размещаться наиболее интересные публикации из социальных сетей. С помощью данного ресурса каждый желающий сможет отправить тематическую поздравительную открытку своим любимым в соцсетях. В Калмыкии в эти дни стартовала масштабная акция - «Вам Любимые». Праздничный флешмоб проходит в социальных сетях, в его рамках люди выкладывают поздравления и фотографии под хештегом #ВамЛюбимые. А на специальном сайте - www.makehersmile.world будут размещаться наиболее интересные публикации из социальных сетей. С помощью данного ресурса каждый желающий сможет отправить тематическую поздравительную открытку своим любимым в соцсетях.



Смотреть полный выпуск новостей



