Более 1000 тюльпанов раздадут в центре степной столицы, рамках масштабной Всероссийской акции

















На площади Культурного комплекса "Пагода семи дней", а также перед гостиницей "Элиста" проходит масштабная акция #ВамЛюбимые, приуроченная к празднованию Международного женского дня.

Ее инициаторами выступила молодежь Калмыкии. Сегодня волонтеры общественных организаций и все желающие поздравляют женщин Элисты с праздником. В рамках акции раздадут более 1000 тюльпанов в центре столицы.

Одновременно с этим, поздравления получают жители Элистинского дома - интерната для престарелых и инвалидов.

А поздравить женщин-ветеранов Великой Отечественной войны пришли сегодня добровольцы и юные представители молоденого военно-патриотического движения «Юнармия». На площади Культурного комплекса "Пагода семи дней", а также перед гостиницей "Элиста" проходит масштабная акция #ВамЛюбимые, приуроченная к празднованию Международного женского дня.Ее инициаторами выступила молодежь Калмыкии. Сегодня волонтеры общественных организаций и все желающие поздравляют женщин Элисты с праздником. В рамках акции раздадут более 1000 тюльпанов в центре столицы.Одновременно с этим, поздравления получают жители Элистинского дома - интерната для престарелых и инвалидов.А поздравить женщин-ветеранов Великой Отечественной войны пришли сегодня добровольцы и юные представители молоденого военно-патриотического движения «Юнармия».



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