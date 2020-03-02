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Сегодня, 12:30

Более 1000 тюльпанов раздадут в центре степной столицы, рамках масштабной Всероссийской акции


Более 1000 тюльпанов раздадут в центре степной столицы, рамках масштабной Всероссийской акции







На площади Культурного комплекса "Пагода семи дней", а также перед гостиницей "Элиста" проходит масштабная акция #ВамЛюбимые, приуроченная к празднованию Международного женского дня.
Ее инициаторами выступила молодежь Калмыкии. Сегодня волонтеры общественных организаций и все желающие поздравляют женщин Элисты с праздником. В рамках акции раздадут более 1000 тюльпанов в центре столицы.
Одновременно с этим, поздравления получают жители Элистинского дома - интерната для престарелых и инвалидов.
А поздравить женщин-ветеранов Великой Отечественной войны пришли сегодня добровольцы и юные представители молоденого военно-патриотического движения «Юнармия».



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