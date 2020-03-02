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Сегодня, 10:26

Сегодня Международный женский день


Сегодня Международный женский день






Первый весенний праздник неслучайно женский, ведь он ассоциируется у нас с пробуждением природы и новой жизнью. 8 марта – это один из самых любимых дней в нашем календаре.
Но женщины сегодняшние отличаются от своих предшественниц даже полвека назад, не говоря уже о более старших поколениях. Так какие они, наши современницы?

Улыбчивая и приветливая Тамара Манжиева – единственная в сугубо мужском коллективе водителей столичного маршрута №20. Коллеги утверждают, что никогда не видели её в плохом настроении. При этом, в свои 34 года Тамара - мама семерых детей и любимица пассажиров.
А сама Тамара признаётся, что очень любит свою и профессию, любовь к которой впитала с детства.

А другую многодетную маму и ее трёхлетнюю дочь из поселка Малые Дербеты 8 марта поздравят пятеро сыновей и муж. Масса спортивных и творческих наград говорят о понимании, теплоте и близости в отношениях в большой семье Годжаевых. Первенец Шовшур даже стал призёром телевизионного песенного конкурса «Теегин айс».

Уютный дом, успешные дети. При этом 35-летняя Джиргал успевает работать. Её обожают малыши в детском саду, где она 6 лет работает воспитателем.


Мягкость и сила характеризуют и другую нашу героиню.
25-летняя Байрта Конеева имеет отличную физическую подготовку, владеет пистолетом Макарова, автоматом Калашникова и самбо. Полтора года назад выпускница Краснодарского университета МВД она приступила к работе в управлении ведомства по Калмыкии. И уже спустя год молодой инспектор по делам несовершеннолетних продемонстрировала готовность к самым неожиданным ситуациям.


Женщины сегодня в нашей повседневной жизни занимают самые разные области. Им подвластно всё. Но самая большая их сила в слабости, женственности и теплоте.





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