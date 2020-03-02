Глава Калмыкии Бату Хасиков направил свое поздравление прекрасным жительницам республики с Международным женским днем



















«Природа щедро наделила вас мудростью и терпением, жизненной стойкостью и оптимизмом. Вы делаете мир добрее, окружаете близких заботой и вниманием, вдохновляете на новые свершения. В современном мире вы, наравне с мужчинами, добиваетесь больших профессиональных успехов.

Однако есть на свете роли, присущие только женщинам. Это, прежде всего, роль матери. Вы дарите жизнь, наполняете мир любовью, храните семейный очаг. Именно вам, нашим верным спутницам жизни, мы обязаны радостью отцовства, семейным счастьем, теплом, уютом и благополучием в домах.

Пусть в вашей жизни будет как можно больше солнца, улыбок и цветов. Пусть рядом с вами всегда будет надежное мужское плечо, а дети радуют своими успехами» - говорится в поздравлении Главы Калмыкии. «Природа щедро наделила вас мудростью и терпением, жизненной стойкостью и оптимизмом. Вы делаете мир добрее, окружаете близких заботой и вниманием, вдохновляете на новые свершения. В современном мире вы, наравне с мужчинами, добиваетесь больших профессиональных успехов.Однако есть на свете роли, присущие только женщинам. Это, прежде всего, роль матери. Вы дарите жизнь, наполняете мир любовью, храните семейный очаг. Именно вам, нашим верным спутницам жизни, мы обязаны радостью отцовства, семейным счастьем, теплом, уютом и благополучием в домах.Пусть в вашей жизни будет как можно больше солнца, улыбок и цветов. Пусть рядом с вами всегда будет надежное мужское плечо, а дети радуют своими успехами» - говорится в поздравлении Главы Калмыкии.



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