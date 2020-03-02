С праздником 8 марта женщин ГТРК «Калмыкия» поздравили сотрудники Управления Росгвардии















У телерадиокомпании с региональным Управлением Росгвардии налажено тесное взаимодействие: корреспонденты активно рассказывают о мероприятиях ведомства и принимают участие в совместных акциях.

Сотрудник отделения вневедомственной охраны Росгвардии Данзан Оглданов пожелал творческому коллективу успехов, свежих идей и поблагодарил за плодотворное сотрудничество.



У телерадиокомпании с региональным Управлением Росгвардии налажено тесное взаимодействие: корреспонденты активно рассказывают о мероприятиях ведомства и принимают участие в совместных акциях.Сотрудник отделения вневедомственной охраны Росгвардии Данзан Оглданов пожелал творческому коллективу успехов, свежих идей и поблагодарил за плодотворное сотрудничество.



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