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Сегодня, 17:09

С праздником 8 марта женщин ГТРК «Калмыкия» поздравили сотрудники Управления Росгвардии


С праздником 8 марта женщин ГТРК «Калмыкия» поздравили сотрудники Управления Росгвардии






У телерадиокомпании с региональным Управлением Росгвардии налажено тесное взаимодействие: корреспонденты активно рассказывают о мероприятиях ведомства и принимают участие в совместных акциях.
Сотрудник отделения вневедомственной охраны Росгвардии Данзан Оглданов пожелал творческому коллективу успехов, свежих идей и поблагодарил за плодотворное сотрудничество.





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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