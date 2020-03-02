Сегодня состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве между ДОСААФ Калмыкии и Астраханской областью













Документ подписями скрепили руководители двух организаций Владимир Ванькаев и Василий Григорьев. В нем прописаны основные направления. В первую очередь, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, допризывная подготовка, в том числе, по военно-учетным специальностям.

Еще одно соглашение подписали руководитель ветеранских организаций двух регионов. Это Владимир Овечкин и Михаил Щепихин. Как они отметили, 2020 год объявлен Годом памяти и славы. И, в связи с этим, будут проведены совместные мероприятия.



Документ подписями скрепили руководители двух организаций Владимир Ванькаев и Василий Григорьев. В нем прописаны основные направления. В первую очередь, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, допризывная подготовка, в том числе, по военно-учетным специальностям.Еще одно соглашение подписали руководитель ветеранских организаций двух регионов. Это Владимир Овечкин и Михаил Щепихин. Как они отметили, 2020 год объявлен Годом памяти и славы. И, в связи с этим, будут проведены совместные мероприятия.



Смотреть полный выпуск новостей



