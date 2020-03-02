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Вчера, 14:59

Сегодня состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве между ДОСААФ Калмыкии и Астраханской областью


Сегодня состоялось подписание соглашения о взаимном сотрудничестве между ДОСААФ Калмыкии и Астраханской областью





Документ подписями скрепили руководители двух организаций Владимир Ванькаев и Василий Григорьев. В нем прописаны основные направления. В первую очередь, воспитание молодого поколения в духе патриотизма, допризывная подготовка, в том числе, по военно-учетным специальностям.
Еще одно соглашение подписали руководитель ветеранских организаций двух регионов. Это Владимир Овечкин и Михаил Щепихин. Как они отметили, 2020 год объявлен Годом памяти и славы. И, в связи с этим, будут проведены совместные мероприятия.





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