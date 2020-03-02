37 жителей региона получат в марте поздравления главы государства.















Большинство - представительницы прекрасного пола. Их 29. Одному юбиляру исполнится сто лет, пятеро отметят 95-летие, остальные перешагнут 90-летний рубеж.

Примечательно, что в Международный женский день рождения отмечают пять бабушек-именинниц. Большинство - представительницы прекрасного пола. Их 29. Одному юбиляру исполнится сто лет, пятеро отметят 95-летие, остальные перешагнут 90-летний рубеж.Примечательно, что в Международный женский день рождения отмечают пять бабушек-именинниц.



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