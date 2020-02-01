В Калмыцком государственном университете встретили Цаган Сар и Масленицу













Сегодня на территории пятого корпуса Калмыцкого государственного университета отметили Масленицу и Цаган Сар.

В мероприятии приняли участие студенты-иностранцы, приехавшие учиться в главный ВУЗ степной республики.

Программа была насыщенной: калмыцкие танцы, русские народные песни и множество весёлых конкурсов.

Также все участники смогли отведать традиционное угощение – борцоки и блины.





Сегодня на территории пятого корпуса Калмыцкого государственного университета отметили Масленицу и Цаган Сар.В мероприятии приняли участие студенты-иностранцы, приехавшие учиться в главный ВУЗ степной республики.Программа была насыщенной: калмыцкие танцы, русские народные песни и множество весёлых конкурсов.Также все участники смогли отведать традиционное угощение – борцоки и блины.



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