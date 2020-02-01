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Вчера, 17:18

В Калмыцком государственном университете встретили Цаган Сар и Масленицу


В Калмыцком государственном университете встретили Цаган Сар и Масленицу





Сегодня на территории пятого корпуса Калмыцкого государственного университета отметили Масленицу и Цаган Сар.
В мероприятии приняли участие студенты-иностранцы, приехавшие учиться в главный ВУЗ степной республики.
Программа была насыщенной: калмыцкие танцы, русские народные песни и множество весёлых конкурсов.
Также все участники смогли отведать традиционное угощение – борцоки и блины.






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