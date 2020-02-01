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Вчера, 15:30

Повышение правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства


Повышение правовой грамотности населения в сфере жилищно-коммунального хозяйства






28 февраля на базе министерства жилищного хозяйства и энергетики пройдет информационный семинар для горожан, желающих изучить жилищное законодательство. Одной из тем обсуждения станет – управление многоквартирным домом в ТСЖ. Разъяснят актуальные вопросы представители ведомств, в их числе и специалисты госжилинспекции. В Калмыкии насчитывается 21 ТСЖ и 27 управляющих компаний.

Оформили ТСЖ. И ни разу не пожалели, говорят жильцы дома № 3 по улице Городовикова. Теперь здесь не просто подъезд. Везде чистота. На стенах - зеркала и фотообои - всё сделано своими руками.
40-квартирной многоэтажке - 58 лет. В планах – отремонтировать цоколь, покрасить двери. Однако, недавно все же пришлось вернуться под управление. Организация товарищества собственников жилья в небольшом доме, стала не выгодна.

В подъездах видеонаблюдение. Всевидящее око следит, как за дворниками, так и за хулиганами. Система погодного регулирования отопления, хотя и обошлась в 200 тысяч рублей, уже успела оправдать себя. По словам председателя ТСЖ, управляющая компания не всегда соблюдает то, что прописано в договоре между жильцами.
По мнению специалистов региональной жилинспекции, количество желающих оформить ТСЖ ежегодно растет, как и число жалоб в адрес управляющих организаций.

На сегодняшний день оформить ТСЖ и уйти от управляющих компаний изъявили желание жильцы сразу нескольких столичных многоэтажек в 9 микрорайоне.





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