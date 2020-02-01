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Вчера, 13:18

Гонка за звание «Европейское дерево года» продолжается


Гонка за звание «Европейское дерево года» продолжается






Гонка за звание «Европейское дерево года» продолжается, но уже в другом режиме.

Сейчас результаты на сайте не доступны, но голосование продолжается. Последние опубликованные результаты таковы: представитель России калмыцкий одинокий тополь занимает второе место, у него было около 25 тысяч голосов. Но надеемся, что к сегодняшнему дню их значительно больше. Чтобы вековому дереву, растущему посреди степи в поселке Хар-Булук, стать победителем, нужна только помощь россиян. И всех тех, кто не остался равнодушным к уникальной истории и невероятной красоте исполина, к его энергетике и загадочности. Голосовать можно до 29 февраля на сайте «Tree of the year».

Окончательные итоги буду официально опубликованы 17 марта.



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