Гонка за звание «Европейское дерево года» продолжается

Сейчас результаты на сайте не доступны, но голосование продолжается. Последние опубликованные результаты таковы: представитель России калмыцкий одинокий тополь занимает второе место, у него было около 25 тысяч голосов. Но надеемся, что к сегодняшнему дню их значительно больше. Чтобы вековому дереву, растущему посреди степи в поселке Хар-Булук, стать победителем, нужна только помощь россиян. И всех тех, кто не остался равнодушным к уникальной истории и невероятной красоте исполина, к его энергетике и загадочности. Голосовать можно до 29 февраля на сайте «Tree of the year».



