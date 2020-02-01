День родного языка в Элисте отметят праздничным концертом.

















Как сообщает пресс-служба столичной администрации, на площадке перед культурным центром «Родина» 20 февраля будет организовано праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню родного языка.



В нем примут участие звезды калмыцкой эстрады. Сотрудники городского муниципалитета и творческая группа Общественного совета по развитию калмыцкого языка также представят свои творческие номера – песни, танцы, домбровые наигрыши. Зрители смогут оценить и артистические способности сотрудников. На концерт, в качестве почетных гостей, приглашены жители Элистинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также ветераны войны и труда. Как сообщает пресс-служба столичной администрации, на площадке перед культурным центром «Родина» 20 февраля будет организовано праздничное мероприятие, приуроченное к Международному дню родного языка.В нем примут участие звезды калмыцкой эстрады. Сотрудники городского муниципалитета и творческая группа Общественного совета по развитию калмыцкого языка также представят свои творческие номера – песни, танцы, домбровые наигрыши. Зрители смогут оценить и артистические способности сотрудников. На концерт, в качестве почетных гостей, приглашены жители Элистинского дома-интерната для престарелых и инвалидов, а также ветераны войны и труда.



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