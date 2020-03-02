В Республиканской больнице им. П.П.Жемчуева введены ограничительные мероприятия

















В целях предотвращения возникновения и распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции в ресбольнице им.П.П.Жемчуева введены ограничительные мероприятия:

- на 6 входах организованы фильтры-боксы, в которых всем входящим будут измерять температуру;

- строгое соблюдение масочного режима;

- запрещены посещения родственниками больных, находящихся на стационарном лечении.

Допуск осуществляется только к тяжелым больным, строго по пропускам, при наличии масок и бахил. Пропуск можно получить у заведующих отделений, сообщает пресс-служба ресбольницы. Также отметим, что передача продуктов осуществляется у входа в отделение. В целях предотвращения возникновения и распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции в ресбольнице им.П.П.Жемчуева введены ограничительные мероприятия:- на 6 входах организованы фильтры-боксы, в которых всем входящим будут измерять температуру;- строгое соблюдение масочного режима;- запрещены посещения родственниками больных, находящихся на стационарном лечении.Допуск осуществляется только к тяжелым больным, строго по пропускам, при наличии масок и бахил. Пропуск можно получить у заведующих отделений, сообщает пресс-служба ресбольницы. Также отметим, что передача продуктов осуществляется у входа в отделение.



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