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Вчера, 21:46

В Республиканской больнице им. П.П.Жемчуева введены ограничительные мероприятия


В Республиканской больнице им. П.П.Жемчуева введены ограничительные мероприятия







В целях предотвращения возникновения и распространения гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции в ресбольнице им.П.П.Жемчуева введены ограничительные мероприятия:
- на 6 входах организованы фильтры-боксы, в которых всем входящим будут измерять температуру;
- строгое соблюдение масочного режима;
- запрещены посещения родственниками больных, находящихся на стационарном лечении.
Допуск осуществляется только к тяжелым больным, строго по пропускам, при наличии масок и бахил. Пропуск можно получить у заведующих отделений, сообщает пресс-служба ресбольницы. Также отметим, что передача продуктов осуществляется у входа в отделение.



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