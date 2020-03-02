В Элисте временно запрещено проведение культурно-массовых мероприятий























Приказ об этом подписал сегодня Глава Республики Бату Хасиков.

Ограничение введено в целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции в Калмыкии.



Запрет распространяется на проведение любых развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий с численностью участников свыше 100 человек. Ограничение вступает в силу с завтрашнего дня и продлится в течение одного месяца-до 14 апреля. Приказ об этом подписал сегодня Глава Республики Бату Хасиков.Ограничение введено в целях недопущения завоза и распространения коронавирусной инфекции в Калмыкии.Запрет распространяется на проведение любых развлекательных, спортивных, деловых и других массовых мероприятий с численностью участников свыше 100 человек. Ограничение вступает в силу с завтрашнего дня и продлится в течение одного месяца-до 14 апреля.



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