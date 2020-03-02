Официальных результатов анализов, подтверждающих или опровергающих диагноз коронавирус у двух жителей Калмыкии, нет





















Об этом заявил в рамках прямого эфира в социальной сети «Инстаграм», министр здравоохранения региона Юрий Кикенов. Он ответил на несколько десятков вопросов за один час на канале интернет-газеты «Степные вести». Интересовались пользователи соцсети отсутствием масок в аптеках, введением карантина на территории региона, а также тем, как уберечь себя от опасного вируса и что для защиты населения делает руководство степного края. Руководитель ведомства отметил, что разработан план размещения изоляторов и обсерваторов, где, при необходимости, будут размещаться больные и те, кто с ними контактировал. Такие ограничительные учреждения будут созданы в каждом районе. Руководством республики накануне было принято решение о выделении для системы здравоохранения Калмыкии беспрецедентных финансовых средств для их создания, а также для закупки средств индивидуальной защиты персонала. Всего из республиканского бюджета уже выделено более 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом. Об этом заявил в рамках прямого эфира в социальной сети «Инстаграм», министр здравоохранения региона Юрий Кикенов. Он ответил на несколько десятков вопросов за один час на канале интернет-газеты «Степные вести». Интересовались пользователи соцсети отсутствием масок в аптеках, введением карантина на территории региона, а также тем, как уберечь себя от опасного вируса и что для защиты населения делает руководство степного края. Руководитель ведомства отметил, что разработан план размещения изоляторов и обсерваторов, где, при необходимости, будут размещаться больные и те, кто с ними контактировал. Такие ограничительные учреждения будут созданы в каждом районе. Руководством республики накануне было принято решение о выделении для системы здравоохранения Калмыкии беспрецедентных финансовых средств для их создания, а также для закупки средств индивидуальной защиты персонала. Всего из республиканского бюджета уже выделено более 50 миллионов рублей на борьбу с коронавирусом.



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