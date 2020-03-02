Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 14:12

В Калмыкии ждут результатов анализов на коронавирус, взятых у двоих жителей республики


В Калмыкии ждут результатов анализов на коронавирус, взятых у двоих жителей республики





Новых случаев заражения коронавирусом в России на этот час не зарегистрировано. На сегодня в стране около 30 случаев заболевания. А в Калмыкии ждут результатов анализов, взятых у двоих жителей Калмыкии. Они вернулись из Италии и Южной Кореи. И с подозрением на коронавирус были госпитализированы. Все родственники и люди, с которыми они контактировали, находятся под карантинным наблюдением.

Между тем, на заседании Оперативного штаба, которое состоялось накануне вечером, было заявлено, что риска для окружающих нет. Участники обсудили план дальнейших действий по контролю и мониторингу ситуации с опасной инфекцией. Как было озвучено, под пристальным наблюдением находятся все жители и гости степного края, прибывающие из стран, где уже были выявлены случаи коронавируса. При подозрении на инфекцию они будут госпитализированы в инфекционную больницу. Она уже готова к приему. Кроме того, сейчас решается вопрос с дообустройством обсервации.

Другой вопрос – это нехватка масок и дезинфицирующих средств. Для его решения будут выделены дополнительные средства в размере два, а при необходимости и более, миллионов рублей. Также из федеральных средств будут выделены 13 миллионов на закупку аппарата ЭКМО, используемого при острой дыхательной недостаточности.



Другие новости по теме:

  • Всемирная организация здравоохранеия объявила пандемию коронавируса
  • Коронавирус не подтвердился
  • Коронавирус- проблема здравоохранения
  • У госпитализированных троих жителей республики коронавирус не обнаружен.
  • Состояние доставленных накануне в инфекционную больницу троих жителей республики не вызывает опасений
  • В Калмыкии госпитализированы туристы, вернувшиеся из Китая.
  • В Калмыкии выявлено 5 новых случаев заражения ВИЧ
  • Новых случаев заражения КГЛ не зарегистрировано
  • На борьбу с саранчовыми будут выделены дополнительные средства.
  • Девять случаев заражения конго-крымской геморрагической лихорадкой

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Март 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34