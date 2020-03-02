В Калмыкии ждут результатов анализов на коронавирус, взятых у двоих жителей республики













Новых случаев заражения коронавирусом в России на этот час не зарегистрировано. На сегодня в стране около 30 случаев заболевания. А в Калмыкии ждут результатов анализов, взятых у двоих жителей Калмыкии. Они вернулись из Италии и Южной Кореи. И с подозрением на коронавирус были госпитализированы. Все родственники и люди, с которыми они контактировали, находятся под карантинным наблюдением.



Между тем, на заседании Оперативного штаба, которое состоялось накануне вечером, было заявлено, что риска для окружающих нет. Участники обсудили план дальнейших действий по контролю и мониторингу ситуации с опасной инфекцией. Как было озвучено, под пристальным наблюдением находятся все жители и гости степного края, прибывающие из стран, где уже были выявлены случаи коронавируса. При подозрении на инфекцию они будут госпитализированы в инфекционную больницу. Она уже готова к приему. Кроме того, сейчас решается вопрос с дообустройством обсервации.



Другой вопрос – это нехватка масок и дезинфицирующих средств. Для его решения будут выделены дополнительные средства в размере два, а при необходимости и более, миллионов рублей. Также из федеральных средств будут выделены 13 миллионов на закупку аппарата ЭКМО, используемого при острой дыхательной недостаточности. Новых случаев заражения коронавирусом в России на этот час не зарегистрировано. На сегодня в стране около 30 случаев заболевания. А в Калмыкии ждут результатов анализов, взятых у двоих жителей Калмыкии. Они вернулись из Италии и Южной Кореи. И с подозрением на коронавирус были госпитализированы. Все родственники и люди, с которыми они контактировали, находятся под карантинным наблюдением.Между тем, на заседании Оперативного штаба, которое состоялось накануне вечером, было заявлено, что риска для окружающих нет. Участники обсудили план дальнейших действий по контролю и мониторингу ситуации с опасной инфекцией. Как было озвучено, под пристальным наблюдением находятся все жители и гости степного края, прибывающие из стран, где уже были выявлены случаи коронавируса. При подозрении на инфекцию они будут госпитализированы в инфекционную больницу. Она уже готова к приему. Кроме того, сейчас решается вопрос с дообустройством обсервации.Другой вопрос – это нехватка масок и дезинфицирующих средств. Для его решения будут выделены дополнительные средства в размере два, а при необходимости и более, миллионов рублей. Также из федеральных средств будут выделены 13 миллионов на закупку аппарата ЭКМО, используемого при острой дыхательной недостаточности.



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