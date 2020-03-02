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Сегодня, 12:49

Центр крови на колесах продолжает работу в Октябрьском районе


Центр крови на колесах продолжает работу в Октябрьском районе







Сегодня Центр крови на колесах продолжает работу в Октябрьском районе. Это плановая акция, в ходе которой выездная бригада побывает еще в Малодербетовском и Кетченеровском районах и заготовит примерно 250 литров крови. Как сообщают в республиканской службе крови, этот объем позволит медучреждениям не испытывать дефицита жизненно важного материала. Хотя сам Центр имеет весьма прочный запас крови, позволяющий во всех случаях прийти на помощь нуждающимся.





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