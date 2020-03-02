















Сегодня Центр крови на колесах продолжает работу в Октябрьском районе. Это плановая акция, в ходе которой выездная бригада побывает еще в Малодербетовском и Кетченеровском районах и заготовит примерно 250 литров крови. Как сообщают в республиканской службе крови, этот объем позволит медучреждениям не испытывать дефицита жизненно важного материала. Хотя сам Центр имеет весьма прочный запас крови, позволяющий во всех случаях прийти на помощь нуждающимся.



Сегодня Центр крови на колесах продолжает работу в Октябрьском районе. Это плановая акция, в ходе которой выездная бригада побывает еще в Малодербетовском и Кетченеровском районах и заготовит примерно 250 литров крови. Как сообщают в республиканской службе крови, этот объем позволит медучреждениям не испытывать дефицита жизненно важного материала. Хотя сам Центр имеет весьма прочный запас крови, позволяющий во всех случаях прийти на помощь нуждающимся.



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