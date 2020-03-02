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Сегодня, 11:50

Коронавирус не подтвердился


Коронавирус не подтвердился







Накануне вечером стало известно, что в степном регионе с подозрением на опасную инфекцию двое жителей республики госпитализированы. Они прибыли из Италии и Южной Кореи. Все необходимые анализы у них уже взяли и, как показали первые результаты, штамм коронавируса у них отсутствует. Однако специалисты ждут окончательного подтверждения этих результатов.

А тем временем, распространение коронавирусной инфекцией за пределы Китая, повлекло за собой и ажиотаж на медицинские маски. Сейчас их непросто приобрести. Во многих аптеках города они отсутствуют, так как не могут закупить их у оптовых предприятий. Кроме того, главный санитарный врач Калмыкии Джангар Санджиев напомнил, что в регионе продолжаются сезонные мероприятия по профилактике ОРВИ и гриппа.





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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