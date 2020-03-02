Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 15:56

В Калмыкии пройдут Дни женского здоровья


В Калмыкии пройдут Дни женского здоровья






Общество урологов Калмыкии с 11-19 марта проведет Дни женского здоровья на базе ресбольницы им.П.П. Жемчуева. По итогам приема будет сделан отбор пациенток для оперативного лечения.
Прием будет вести врач-уролог, кандидат медицинских наук Санал Наранов на базе консультативной поликлиники ресбольницы им.П.П. Жемчуева. Осмотренным пациентам будут даны разъяснения по тактике дальнейшего лечения. Запись осуществляется в регистратуре консультативной поликлиники или по телефону 8 (84722) 4-08-61. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и результаты обследований, сообщает пресс-служба ресбольницы.



Другие новости по теме:

  • В Республиканской больнице им. Жемчуева проходят Дни мужского здоровья
  • Сегодня в Республиканской больнице им. Жемчуева начинаются Дни мужского здоровья
  • Денис Мазуренко назначен главным внештатным урологом Минздрава Калмыкии
  • В Элисте отметили Всемирный день здоровья
  • Телемедицина на службе здоровья жителей Калмыкии
  • В Элисте проведен республиканский семинар по консультативной помощи
  • В Калмыкии медработники начнут изучать китайский язык
  • В новом году начнется строительство новой детской поликлиники
  • В Республиканской больнице осваивают малоинвазивные методы лечения мочекаменной болезни
  • Врачи ресбольницы проведут консультации для ветеранов ВОВ

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Март 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34