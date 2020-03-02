В Калмыкии пройдут Дни женского здоровья















Общество урологов Калмыкии с 11-19 марта проведет Дни женского здоровья на базе ресбольницы им.П.П. Жемчуева. По итогам приема будет сделан отбор пациенток для оперативного лечения.

Прием будет вести врач-уролог, кандидат медицинских наук Санал Наранов на базе консультативной поликлиники ресбольницы им.П.П. Жемчуева. Осмотренным пациентам будут даны разъяснения по тактике дальнейшего лечения. Запись осуществляется в регистратуре консультативной поликлиники или по телефону 8 (84722) 4-08-61. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и результаты обследований, сообщает пресс-служба ресбольницы. Общество урологов Калмыкии с 11-19 марта проведет Дни женского здоровья на базе ресбольницы им.П.П. Жемчуева. По итогам приема будет сделан отбор пациенток для оперативного лечения.Прием будет вести врач-уролог, кандидат медицинских наук Санал Наранов на базе консультативной поликлиники ресбольницы им.П.П. Жемчуева. Осмотренным пациентам будут даны разъяснения по тактике дальнейшего лечения. Запись осуществляется в регистратуре консультативной поликлиники или по телефону 8 (84722) 4-08-61. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС и результаты обследований, сообщает пресс-служба ресбольницы.



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