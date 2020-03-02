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Сегодня, 13:21

В Калмыкии начинает работу передвижной Центр крови.


В Калмыкии начинает работу передвижной Центр крови.







Центр крови Калмыкии проведет выездные акции для заготовки и создания запаса медицинских организаций.
Забор крови будет производится в мобильной станции переливания крови около районной больницы с 8 до 13 часов.

11 марта предвижной Центр посетит поселок Большой Царын.
12 и13 марта - село Малые Дербеты.
17 и 18 марта - село Садовое.
19 и 20 марта поселок Кетченеры.

Ответы на все интересующие вопросы можно получить у специалистов учреждения по телефону 4-36-60.
К сдачи крови допускаются граждане не моложе 18 лет с весом не менее 50 кг, не имеющие хронических и инфекционных заболеваний.



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