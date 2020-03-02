В Калмыкии начинает работу передвижной Центр крови.

















Центр крови Калмыкии проведет выездные акции для заготовки и создания запаса медицинских организаций.

Забор крови будет производится в мобильной станции переливания крови около районной больницы с 8 до 13 часов.



11 марта предвижной Центр посетит поселок Большой Царын.

12 и13 марта - село Малые Дербеты.

17 и 18 марта - село Садовое.

19 и 20 марта поселок Кетченеры.



Ответы на все интересующие вопросы можно получить у специалистов учреждения по телефону 4-36-60.

К сдачи крови допускаются граждане не моложе 18 лет с весом не менее 50 кг, не имеющие хронических и инфекционных заболеваний. Центр крови Калмыкии проведет выездные акции для заготовки и создания запаса медицинских организаций.Забор крови будет производится в мобильной станции переливания крови около районной больницы с 8 до 13 часов.11 марта предвижной Центр посетит поселок Большой Царын.12 и13 марта - село Малые Дербеты.17 и 18 марта - село Садовое.19 и 20 марта поселок Кетченеры.Ответы на все интересующие вопросы можно получить у специалистов учреждения по телефону 4-36-60.К сдачи крови допускаются граждане не моложе 18 лет с весом не менее 50 кг, не имеющие хронических и инфекционных заболеваний.



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