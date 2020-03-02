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Вчера, 13:00

Коронавирус- проблема здравоохранения


Коронавирус- проблема здравоохранения






На сегодня самая серьезная проблема здравоохранения – это коронавирус, против которого пока нет вакцины. По данным российских и зарубежных агентств, она будет готова к четвертому кварталу. В Москве, по распоряжению мэрии, введен режим повышенной готовности. Все граждане России, прибывающие из опасных зон, проходят строгий карантин. Как это было в Калмыкии. Тогда 20 человек были тщательно обследованы. Но коронавирус, к счастью, не подтвердился. Медики республики подготовились к встрече и отражению атаки заболевания, которое чрезвычайно опасно для граждан старше 50 лет. Нигде в мире не зафиксированы случаи гибели людей младше этого возраста. Кстати, свою эффективность в борьбе с этой инфекцией доказали элементарные меры гигиены: использование спиртосодержащих гелей, аэрозолей и салфеток.





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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