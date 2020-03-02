Коронавирус- проблема здравоохранения















На сегодня самая серьезная проблема здравоохранения – это коронавирус, против которого пока нет вакцины. По данным российских и зарубежных агентств, она будет готова к четвертому кварталу. В Москве, по распоряжению мэрии, введен режим повышенной готовности. Все граждане России, прибывающие из опасных зон, проходят строгий карантин. Как это было в Калмыкии. Тогда 20 человек были тщательно обследованы. Но коронавирус, к счастью, не подтвердился. Медики республики подготовились к встрече и отражению атаки заболевания, которое чрезвычайно опасно для граждан старше 50 лет. Нигде в мире не зафиксированы случаи гибели людей младше этого возраста. Кстати, свою эффективность в борьбе с этой инфекцией доказали элементарные меры гигиены: использование спиртосодержащих гелей, аэрозолей и салфеток.



На сегодня самая серьезная проблема здравоохранения – это коронавирус, против которого пока нет вакцины. По данным российских и зарубежных агентств, она будет готова к четвертому кварталу. В Москве, по распоряжению мэрии, введен режим повышенной готовности. Все граждане России, прибывающие из опасных зон, проходят строгий карантин. Как это было в Калмыкии. Тогда 20 человек были тщательно обследованы. Но коронавирус, к счастью, не подтвердился. Медики республики подготовились к встрече и отражению атаки заболевания, которое чрезвычайно опасно для граждан старше 50 лет. Нигде в мире не зафиксированы случаи гибели людей младше этого возраста. Кстати, свою эффективность в борьбе с этой инфекцией доказали элементарные меры гигиены: использование спиртосодержащих гелей, аэрозолей и салфеток.



Смотреть полный выпуск новостей



