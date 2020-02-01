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Вчера, 19:18

В Калмыкии ощущается острая нехватка медицинских специалистов патологической анатомии.


В Калмыкии ощущается острая нехватка медицинских специалистов патологической анатомии.






В районах Калмыкии отсутствуют - патологоанатомы и судмедэксперты. Жителям республики приходится возить умерших родственников в Элисту.
Хотя морги при местных больницах есть. А вот профильных специалистов катастрофически не хватает.
Сегодня на плечи одного судмедэксперта ложиться обслуживание сразу нескольких районов. К примеру, перевозить усопших в Астраханскую область, в прошлом году приходилось жителям Юстинского района.
Здание морга капитально отремонтировали, но кадровый дефицит остался.





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