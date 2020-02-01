В Калмыкии ощущается острая нехватка медицинских специалистов патологической анатомии.















В районах Калмыкии отсутствуют - патологоанатомы и судмедэксперты. Жителям республики приходится возить умерших родственников в Элисту.

Хотя морги при местных больницах есть. А вот профильных специалистов катастрофически не хватает.

Сегодня на плечи одного судмедэксперта ложиться обслуживание сразу нескольких районов. К примеру, перевозить усопших в Астраханскую область, в прошлом году приходилось жителям Юстинского района.

Здание морга капитально отремонтировали, но кадровый дефицит остался.



В районах Калмыкии отсутствуют - патологоанатомы и судмедэксперты. Жителям республики приходится возить умерших родственников в Элисту.Хотя морги при местных больницах есть. А вот профильных специалистов катастрофически не хватает.Сегодня на плечи одного судмедэксперта ложиться обслуживание сразу нескольких районов. К примеру, перевозить усопших в Астраханскую область, в прошлом году приходилось жителям Юстинского района.Здание морга капитально отремонтировали, но кадровый дефицит остался.



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