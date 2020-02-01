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Вчера, 17:07

Методы по лечению бесплодия и вспомогательные репродуктивные технологии. Калмыцкие врачи приняли участие в образовательном семинаре


Методы по лечению бесплодия и вспомогательные репродуктивные технологии. Калмыцкие врачи приняли участие в образовательном семинаре






Мероприятие состоялось на базе Республиканского Перинатального центра им. Шунгаевой. В нем приняли участие калмыцкие акушер-гинекологи, репродуктологи, врачи общей практики.
Основными докладчиками выступили высококвалифицированные доктора из Москвы. Специалисты осветили ряд основных вопросов, направленных на лечение мужского бесплодия. В их числе, эффективность ЭКО, витрификация и донорство яйцеклеток, суррогатное материнство, программа вспомогательной репродуктивной технологии. Доклады вызвали интерес у слушателей, было задано множество вопросов.
Как было озвучено, на сегодняшний день проблема бесплодия актуальная для степного региона. По статистике, практически 15 % граждан по разным причинам не могут иметь детей.





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