Методы по лечению бесплодия и вспомогательные репродуктивные технологии. Калмыцкие врачи приняли участие в образовательном семинаре















Мероприятие состоялось на базе Республиканского Перинатального центра им. Шунгаевой. В нем приняли участие калмыцкие акушер-гинекологи, репродуктологи, врачи общей практики.

Основными докладчиками выступили высококвалифицированные доктора из Москвы. Специалисты осветили ряд основных вопросов, направленных на лечение мужского бесплодия. В их числе, эффективность ЭКО, витрификация и донорство яйцеклеток, суррогатное материнство, программа вспомогательной репродуктивной технологии. Доклады вызвали интерес у слушателей, было задано множество вопросов.

Как было озвучено, на сегодняшний день проблема бесплодия актуальная для степного региона. По статистике, практически 15 % граждан по разным причинам не могут иметь детей.



Мероприятие состоялось на базе Республиканского Перинатального центра им. Шунгаевой. В нем приняли участие калмыцкие акушер-гинекологи, репродуктологи, врачи общей практики.Основными докладчиками выступили высококвалифицированные доктора из Москвы. Специалисты осветили ряд основных вопросов, направленных на лечение мужского бесплодия. В их числе, эффективность ЭКО, витрификация и донорство яйцеклеток, суррогатное материнство, программа вспомогательной репродуктивной технологии. Доклады вызвали интерес у слушателей, было задано множество вопросов.Как было озвучено, на сегодняшний день проблема бесплодия актуальная для степного региона. По статистике, практически 15 % граждан по разным причинам не могут иметь детей.



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