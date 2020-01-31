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31-01-2020, 22:30

В Калмыкии госпитализированы туристы, вернувшиеся из Китая.


В Калмыкии госпитализированы туристы, вернувшиеся из Китая

Сегодня состоялось заседание оперативного штаба Калмыкии. Речь шла о случае госпитализации троих жителей Калмыкии, приехавших с отдыха в Китае 27 января. Из-за клинических проявлений ОРВИ, было решено поместить этих граждан в отдельные боксы инфекционной больницы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения. На заседании оперативного штаба Калмыкии было заявлено, что ситуация в степном регионе находится под пристальным вниманием Минздрава России, а также под личным контролем Главы Калмыкии Бату Хасикова. Подробнее в материале нашего корреспондента Зои Бармагнановой.





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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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