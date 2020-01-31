В Калмыкии зарегистрирован очаг инфицирования Африканской чумы свиней среди диких кабанов.

Эту информацию сегодня сообщили специалисты регионального управления Россельхознадзора. Туши четырех павших животных обнаружили охотники на территории Чограйского водохранилища. Это в 10-ти километрах юго-западнее поселка ЮжныйИки-Бурульского района. Здесь распоряжением главы Калмыкии установлен карантин. Сейчас проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий по ликвидации и предотвращению распространения инфекции с учетом особенностей местности. Это дезинфекция инфицированной территории, опашка подъездных путей. Проводится мониторинг охот угодий в целях выявлений падежа дикого кабана. Кстати, последний случай африканской чумы свиней был зарегистрирован в 2012 году в поселке Верхний Яшкуль Целинного района.







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