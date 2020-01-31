Полный карантин

С завтрашнего дня все образовательные организации дошкольного, школьного, среднего профессионального и дополнительного образования степной столицы приостанавливают свою деятельность. Соответствующее постановление сегодня подписал главный санитарный врач региона Джангар Санджиев. Ограничительные мероприятия связаны с угрозой распространения гриппа и ОРВИ в Элисте. Также с целью предупреждения роста заражения вирусными инфекциями запрещено проводить все массовые мероприятия.





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