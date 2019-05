Вести Калмыкия на калмыцком языке от 20.05.2019

View this post on Instagram

Надеюсь, это станет модным в первую очередь у руководителей государственных органов Калмыкии. У нас не Европа и не Москва, но кататься можно. А инфраструктуру улучшать в любом случае будем?? #Калмыкия #КомфортнаяСреда #ЗОЖ #Воскресение