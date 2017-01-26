Вести Калмыкия от 26.01.2017 на калмыцком языке

Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1» Хотели бы Вы изучать калмыцкий язык на бесплатных курсах? Да. С большим желанием посещал бы такие курсы Нет. Лучше индивидуальное обучение Я знаю калмыцкий язык

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