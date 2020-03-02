Жительница Октябрьского района похитила деньги через «мобильный банк»

















Житель поселка Большой Царын сообщил полицейским, что с его банковского счета были похищены 5 тысяч рублей.

Как оказалось, преступление было совершено еще в январе этого года. Сотрудники полиции установили, что к краже денег причастна его знакомая - 34-летняя односельчанка потерпевшего, находившаяся в момент преступления у него в гостях. К абонентскому номеру мужчины была подключена услуга «Мобильный банк», позволяющая проводить многочисленные операции с банковскими картами и денежными переводами. Воспользовавшись телефоном хозяина дома, гостья перевела деньги на счет своего брата, затем сняла деньги и потратила на личные нужды.

Подозреваемая созналась в совершении преступления, сообщает пресс-служба МВД по Республике Калмыкия. Житель поселка Большой Царын сообщил полицейским, что с его банковского счета были похищены 5 тысяч рублей.Как оказалось, преступление было совершено еще в январе этого года. Сотрудники полиции установили, что к краже денег причастна его знакомая - 34-летняя односельчанка потерпевшего, находившаяся в момент преступления у него в гостях. К абонентскому номеру мужчины была подключена услуга «Мобильный банк», позволяющая проводить многочисленные операции с банковскими картами и денежными переводами. Воспользовавшись телефоном хозяина дома, гостья перевела деньги на счет своего брата, затем сняла деньги и потратила на личные нужды.Подозреваемая созналась в совершении преступления, сообщает пресс-служба МВД по Республике Калмыкия.



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