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Сегодня, 14:17

Жительница Октябрьского района похитила деньги через «мобильный банк»


Жительница Октябрьского района похитила деньги через «мобильный банк»







Житель поселка Большой Царын сообщил полицейским, что с его банковского счета были похищены 5 тысяч рублей.
Как оказалось, преступление было совершено еще в январе этого года. Сотрудники полиции установили, что к краже денег причастна его знакомая - 34-летняя односельчанка потерпевшего, находившаяся в момент преступления у него в гостях. К абонентскому номеру мужчины была подключена услуга «Мобильный банк», позволяющая проводить многочисленные операции с банковскими картами и денежными переводами. Воспользовавшись телефоном хозяина дома, гостья перевела деньги на счет своего брата, затем сняла деньги и потратила на личные нужды.
Подозреваемая созналась в совершении преступления, сообщает пресс-служба МВД по Республике Калмыкия.



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