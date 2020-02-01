Пострадавшим от взрыва газо-воздушной смеси жильцам дома № 15 компенсационные выплаты начнут выдавать уже на следующей неделе.













Также рассматривается вопрос об аренде жилья тем, кто остро нуждается. Эта информация была озвучена на сегодняшнем заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калмыкии. А уже после заседания председатель Правительства Юрий Зайцев и представители городской администрации встретились с жильцами дома.

На особом контроле республиканского Правительства находятся пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Причитающиеся по закону выплаты они получают своевременно. К примеру, есть договоренность с почтовой службой организовать единый пункт для выдачи пенсии. И еще речь идет об аренде жилья тем, кто остро нуждается.

А компенсационные выплаты по поручению главы республики жильцы пострадавшего дома начнут получать со следующей недели, отметил глава кабинета министров Юрий Зайцев.

Напомним, что взрыв бытового газа произошел 26 февраля. Был введен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Создана комиссия, которая принимает меры для дальнейших решений и выяснения всех обстоятельств ЧП. Сразу были созданы два пункта временного размещения. Но жильцы отказались. Пока они проживают с родственниками. Ежедневно работает передвижной штаб, который обеспечивает их горячим чаем и продуктами питания.



Также рассматривается вопрос об аренде жилья тем, кто остро нуждается. Эта информация была озвучена на сегодняшнем заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Калмыкии. А уже после заседания председатель Правительства Юрий Зайцев и представители городской администрации встретились с жильцами дома.На особом контроле республиканского Правительства находятся пенсионеры, инвалиды и многодетные семьи. Причитающиеся по закону выплаты они получают своевременно. К примеру, есть договоренность с почтовой службой организовать единый пункт для выдачи пенсии. И еще речь идет об аренде жилья тем, кто остро нуждается.А компенсационные выплаты по поручению главы республики жильцы пострадавшего дома начнут получать со следующей недели, отметил глава кабинета министров Юрий Зайцев.Напомним, что взрыв бытового газа произошел 26 февраля. Был введен режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне. Создана комиссия, которая принимает меры для дальнейших решений и выяснения всех обстоятельств ЧП. Сразу были созданы два пункта временного размещения. Но жильцы отказались. Пока они проживают с родственниками. Ежедневно работает передвижной штаб, который обеспечивает их горячим чаем и продуктами питания.



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