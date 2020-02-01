











В Элисте введен режим ЧС после произошедшего. Каждый час о ситуации на доме и принятых мерах докладывают Главе Калмыкии. Об этом он написал в соцсетях. Бату Хасиков дал поручение оказать поддержку в размере 10 тысяч рублей всем семьям, которые временно вынуждены съехать из поврежденного дома. Далее будет принято решение о дополнительных мерах для восстановления жилья. В Элисте введен режим ЧС после произошедшего. Каждый час о ситуации на доме и принятых мерах докладывают Главе Калмыкии. Об этом он написал в соцсетях. Бату Хасиков дал поручение оказать поддержку в размере 10 тысяч рублей всем семьям, которые временно вынуждены съехать из поврежденного дома. Далее будет принято решение о дополнительных мерах для восстановления жилья.



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