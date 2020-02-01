Пострадавшие в крупном ДТП на территории Черноземельского района находятся под наблюдением врачей

















Состояние пострадавших в ДТП на территории Черноземельского района врачи оценивают, как средней тяжести. Напомню, 5 человек погибли в аварии 22 февраля.

По предварительной версии, на 25 километре трассы "Комсомольский-Артезиан" 24-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Приора», выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с машиной «ВАЗ-2110», за рулем которой находился 40-летний житель Дагестана.

В результате ДТП, на месте происшествия скончались 5 человек: все, кто находился в Приоре, а также трое пассажиров другой машины. Трехлетняя девочка и водитель «десятки» госпитализированы. По словам медиков, у ребенка сотрясение мозга, перелом лобной части и ноги. Мужчине также оказана необходимая помощь.



Состояние пострадавших в ДТП на территории Черноземельского района врачи оценивают, как средней тяжести. Напомню, 5 человек погибли в аварии 22 февраля.По предварительной версии, на 25 километре трассы "Комсомольский-Артезиан" 24-летний местный житель, управляя автомобилем «Лада Приора», выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с машиной «ВАЗ-2110», за рулем которой находился 40-летний житель Дагестана.В результате ДТП, на месте происшествия скончались 5 человек: все, кто находился в Приоре, а также трое пассажиров другой машины. Трехлетняя девочка и водитель «десятки» госпитализированы. По словам медиков, у ребенка сотрясение мозга, перелом лобной части и ноги. Мужчине также оказана необходимая помощь.



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