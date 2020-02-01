Сильный ветер стал причиной возникновения чрезвычайных ситуаций















Сегодня утром в результате сильного западного ветра во дворе дома №18 во 2 микрорайоне упало дерево.



Чрезвычайное происшествие стало причиной обрыва линий электропередачи. Без света остались жильцы двух пятиэтажек и, расположенного в этом районе, девятиэтажного дома.

Еще одно дерево здесь также сломалось под порывами ветра, сейчас его спиливают сотрудники управляющей компании. Также в доме № 43 в 4 микрорайоне дерево упало на автомобиль. О вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением строений, крыш домов и обрывом ЛЭП предупреждает региональное управление МЧС.



Сегодня утром в результате сильного западного ветра во дворе дома №18 во 2 микрорайоне упало дерево.Чрезвычайное происшествие стало причиной обрыва линий электропередачи. Без света остались жильцы двух пятиэтажек и, расположенного в этом районе, девятиэтажного дома.Еще одно дерево здесь также сломалось под порывами ветра, сейчас его спиливают сотрудники управляющей компании. Также в доме № 43 в 4 микрорайоне дерево упало на автомобиль. О вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением строений, крыш домов и обрывом ЛЭП предупреждает региональное управление МЧС.



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