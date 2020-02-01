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Вчера, 13:34

Сильный ветер стал причиной возникновения чрезвычайных ситуаций


Сильный ветер стал причиной возникновения чрезвычайных ситуаций






Сегодня утром в результате сильного западного ветра во дворе дома №18 во 2 микрорайоне упало дерево.

Чрезвычайное происшествие стало причиной обрыва линий электропередачи. Без света остались жильцы двух пятиэтажек и, расположенного в этом районе, девятиэтажного дома.
Еще одно дерево здесь также сломалось под порывами ветра, сейчас его спиливают сотрудники управляющей компании. Также в доме № 43 в 4 микрорайоне дерево упало на автомобиль. О вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением строений, крыш домов и обрывом ЛЭП предупреждает региональное управление МЧС.





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