На участке дороги под Элистой, где произошло крупное ДТП с погибшими, будет обустроена искусственная неровность и установлены запрещающие знаки.















На участке дороги, примыкающем к федеральной трассе, где сегодня ночью произошла страшная авария, унесшая жизни шестерых молодых людей, младшему из которых было всего 18 лет, будет обустроена искусственная неровность и предупреждающие знаки.

Такое решение было принято сегодня, по итогам проверки руководителя профильного министерства, сотрудников ГИБДД и дорожных служб. Комиссионный выезд состоялся по поручению Главы Калмыкии. Также дано указание перенести границы села Троицкое. И установить искусственное освещение, дополнительные камеры фотовидеофиксации и дорожные знаки об ограничении скоростного режима до 40 километров в час.



Напомню, на этом месте около полуночи произошло ДТП со смертельным исходом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личности погибших установлены. Об этом сообщает пресс-служба МВД. На место ДТП выехали сотрудники полиции, бригады скорой помощи. По информации МВД, пять человек скончались на месте, еще одного пассажира – 22-летнюю девушку – в критическом состоянии доставили в республиканскую больницу. Но спасти ее не удалось. На участке дороги, примыкающем к федеральной трассе, где сегодня ночью произошла страшная авария, унесшая жизни шестерых молодых людей, младшему из которых было всего 18 лет, будет обустроена искусственная неровность и предупреждающие знаки.Такое решение было принято сегодня, по итогам проверки руководителя профильного министерства, сотрудников ГИБДД и дорожных служб. Комиссионный выезд состоялся по поручению Главы Калмыкии. Также дано указание перенести границы села Троицкое. И установить искусственное освещение, дополнительные камеры фотовидеофиксации и дорожные знаки об ограничении скоростного режима до 40 километров в час.Напомню, на этом месте около полуночи произошло ДТП со смертельным исходом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личности погибших установлены. Об этом сообщает пресс-служба МВД. На место ДТП выехали сотрудники полиции, бригады скорой помощи. По информации МВД, пять человек скончались на месте, еще одного пассажира – 22-летнюю девушку – в критическом состоянии доставили в республиканскую больницу. Но спасти ее не удалось.



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