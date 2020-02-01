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Вчера, 18:38

На участке дороги под Элистой, где произошло крупное ДТП с погибшими, будет обустроена искусственная неровность и установлены запрещающие знаки.


На участке дороги под Элистой, где произошло крупное ДТП с погибшими, будет обустроена искусственная неровность и установлены запрещающие знаки.






На участке дороги, примыкающем к федеральной трассе, где сегодня ночью произошла страшная авария, унесшая жизни шестерых молодых людей, младшему из которых было всего 18 лет, будет обустроена искусственная неровность и предупреждающие знаки.
Такое решение было принято сегодня, по итогам проверки руководителя профильного министерства, сотрудников ГИБДД и дорожных служб. Комиссионный выезд состоялся по поручению Главы Калмыкии. Также дано указание перенести границы села Троицкое. И установить искусственное освещение, дополнительные камеры фотовидеофиксации и дорожные знаки об ограничении скоростного режима до 40 километров в час.

Напомню, на этом месте около полуночи произошло ДТП со смертельным исходом. По данному факту возбуждено уголовное дело. Личности погибших установлены. Об этом сообщает пресс-служба МВД. На место ДТП выехали сотрудники полиции, бригады скорой помощи. По информации МВД, пять человек скончались на месте, еще одного пассажира – 22-летнюю девушку – в критическом состоянии доставили в республиканскую больницу. Но спасти ее не удалось.



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