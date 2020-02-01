По факту ДТП со смертельным исходом на территории Целинного района возбуждено уголовное дело.















Личности погибших установлены. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Напомню, страшная авария на участке автодороги Р-22 «Каспий» произошла около полуночи и унесла жизни шестерых молодых людей от 18 до 22 лет. На место ДТП выехали сотрудники полиции, бригады скорой помощи. По информации МВД, пять человек скончались на месте, еще одного пассажира – 22-летнюю девушку – в критическом состоянии доставили в республиканскую больницу. Но спасти ее не удалось. Наша съемочная группа сразу обратилась за комментариями в госавтоинспекцию.



Личности погибших установлены. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Напомню, страшная авария на участке автодороги Р-22 «Каспий» произошла около полуночи и унесла жизни шестерых молодых людей от 18 до 22 лет. На место ДТП выехали сотрудники полиции, бригады скорой помощи. По информации МВД, пять человек скончались на месте, еще одного пассажира – 22-летнюю девушку – в критическом состоянии доставили в республиканскую больницу. Но спасти ее не удалось. Наша съемочная группа сразу обратилась за комментариями в госавтоинспекцию.



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