Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Вакансии
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
?р?н? ?арц
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели

Мобильный репортер

Кадровый резерв Калмыкии
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 16:52

По факту ДТП со смертельным исходом на территории Целинного района возбуждено уголовное дело.


По факту ДТП со смертельным исходом на территории Целинного района возбуждено уголовное дело.






Личности погибших установлены. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Напомню, страшная авария на участке автодороги Р-22 «Каспий» произошла около полуночи и унесла жизни шестерых молодых людей от 18 до 22 лет. На место ДТП выехали сотрудники полиции, бригады скорой помощи. По информации МВД, пять человек скончались на месте, еще одного пассажира – 22-летнюю девушку – в критическом состоянии доставили в республиканскую больницу. Но спасти ее не удалось. Наша съемочная группа сразу обратилась за комментариями в госавтоинспекцию.





Другие новости по теме:

  • ДТП со смертельным исходом
  • В ДТП погибли пять человек
  • ДТП со смертельным исходом
  • Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков
  • В Элисте произошла авария со смертельным исходом
  • На дорогах республики зарегистрированы случаи со смертельным исходом
  • В Элисте произошла авария с участием "Скорой помощи"
  • В автоаварии в Элисте погибли 4 человека
  • Под Яшкулем в аварии погибли 5 человек
  • МВД Калмыкии продолжает проверку по факту ночной стрельбы

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Февраль 2020    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    242526272829 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34