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Сегодня, 16:06

В Элисте установлен факт реализации снюсов


Сегодня на одной из торговых точек сотрудники регионального управления Роспотребнадзор зафиксировали факт реализации снюсов, хотя правительство России распорядилось приостановить продажу опасных веществ. Товар изъяли из продажи. За эти два дня проверено 17 табачных магазинов Элисты.

Что такое снюс, Анна Логинова знает. В основном из информационных программ. Его употребление наносит непоправимый вред здоровью, говорит шестиклассница. Об этом девочке поясняют и дома, и в школе.

Но не все родители осведомлены о том, что на видном месте появился никотиносодержащий продукт. Употребление снюса распространено больше всего среди подростков. Купить его им не составляет труда. В этом убедились участники рейда, которые в двух местах обнаружили смесь с никотином. Это в районе 101 квартала и в центре Элисты. При этом владельцы торговых точек не могли предоставить сопроводительных документов. Теперь они будут привлечены к административной ответственности и заплатить штраф от 30 тысяч рублей.

Медики утверждают, что вред от снюсов намного превышает негативные последствия от курения. Дмитрий Медведев поручил пресечь их продажу в России. В Госдуму уже внесен законопроект о запрете опасных веществ, чтобы предотвратить случае массового отравления детей. Хотя в некоторых регионах уже вступили в борьбу с этим злом. Калмыцкое управление Роспотребнадзор выступило с инициативой к Правительству о разработке регионального закона о запрете реализации снюсов.

Проверкой региональным управлением Роспотребнадзор с участием правоохранительных органов будут охвачены все торговые точки не только города, но и районов республики. Такое поручение дано федеральным ведомством. Поводом для масштабного рейда стали случаи отравления детей в стране. Что касается Калмыкии, факты употребления школьниками снюсов не зафиксированы. Но об одном случае шла речь на совещании заинтересованных структур накануне, говорят специалисты, которые просят звонить и сообщать о месте реализации опасной продукции.




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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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