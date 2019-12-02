В ходе проведения рейдовых мероприятий на территории Элистинского городского округа обнаружена несанкционированная свалка. Инспекторы охраны окружающей среды обнаружили свалку отходов животных, образовавшихся в результате убоя сельхоз животных: туши, шкуры и кости.



Материалы дела переданы в Управление Россельхознадзора для дальнейшего принятия мер. В ходе проведения рейдовых мероприятий на территории Элистинского городского округа обнаружена несанкционированная свалка. Инспекторы охраны окружающей среды обнаружили свалку отходов животных, образовавшихся в результате убоя сельхоз животных: туши, шкуры и кости.Материалы дела переданы в Управление Россельхознадзора для дальнейшего принятия мер.



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