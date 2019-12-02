Cуд огласит приговор бывшему генеральному директору Калмыцкого дорожного управления

Окончено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора Калмыцкого дорожного управления, обвиняемого в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, и злоупотребление управленческими полномочиями.



В судебном заседании установлено, что сумма государственного контракта составляла 1 млрд 258 млн 394 тысяч рублей. После выполнения работ субподрядными организациями, обвиняемый получал от заказчика средства и распоряжался ими по своему личному усмотрению.



Всего за период с 11 марта 2014 года по 15 мая 2015 года злоумышленником похищены денежные средства на сумму порядка 72 млн рублей. Сегодня Элистинский городской суд огласит приговор по резонансному делу. Окончено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора Калмыцкого дорожного управления, обвиняемого в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, и злоупотребление управленческими полномочиями.В судебном заседании установлено, что сумма государственного контракта составляла 1 млрд 258 млн 394 тысяч рублей. После выполнения работ субподрядными организациями, обвиняемый получал от заказчика средства и распоряжался ими по своему личному усмотрению.Всего за период с 11 марта 2014 года по 15 мая 2015 года злоумышленником похищены денежные средства на сумму порядка 72 млн рублей. Сегодня Элистинский городской суд огласит приговор по резонансному делу.



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