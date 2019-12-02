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Сегодня, 15:17

Cуд огласит приговор бывшему генеральному директору Калмыцкого дорожного управления


Окончено судебное разбирательство по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора Калмыцкого дорожного управления, обвиняемого в хищении чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере, и злоупотребление управленческими полномочиями.

В судебном заседании установлено, что сумма государственного контракта составляла 1 млрд 258 млн 394 тысяч рублей. После выполнения работ субподрядными организациями, обвиняемый получал от заказчика средства и распоряжался ими по своему личному усмотрению.

Всего за период с 11 марта 2014 года по 15 мая 2015 года злоумышленником похищены денежные средства на сумму порядка 72 млн рублей. Сегодня Элистинский городской суд огласит приговор по резонансному делу.



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