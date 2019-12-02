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Вчера, 17:56

Вандалы задержаны


Задержаны лица, подозреваемые в разрушении одной из инсталляций в парке Победы в 7 микрорайоне. Напомним, инцидент произошёл сегодня ночью. На этой территории ведутся работы по благоустройству в рамках программы «Комфортная городская среда». Сегодня наша съемочная группа побывала на месте происшествия.

По словам сторожа, ночью трое неизвестных повредили одну из трёх звезд. Их установили в ходе работ по благоустройству всего несколько дней назад. С самого утра новость об этом облетела соцсети. Фронтовик Петр Леонтьев рассказывает, что был потрясен случившимся. Приехав, долго вглядывался в звезду, упавшую на землю.

После войны, с горечью говорит ветеран, радовались любой мелочи, украшавшей улицу. Не мог представить себе, сетует Петр Леонтьевич, что в преддверии знаменательной даты, у кого-то поднимется рука сломать один из элементов парка, реконструированного к 75-летию победы.

Подозреваемых в порче конструкции сотрудники МВД задержали по горячим следам. Если вина будет доказана, полиции предстоит квалифицировать их действия.

Этот инцидент вызвал общественный резонанс. Элистинцы, которые ежедневно наблюдали за благоустройством этой территории, возмущены и требуют наказания.

Свое возмущение выразил и глава Калмыкии в соцсетях. Напомним, звезды в парке Победы должны были подсвечиваться. Но подключить иллюминацию не успели. Объект благоустройства должен быть сдан 25 декабря.



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